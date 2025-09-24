24Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2025Ç¯11·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü11·î13Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï2463Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬2095Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î368Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï2Ëü3000±ß¤Î453Ëç¡Ê1±ß¹â10±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï5Ëü1000±ß¤Î82Ëç¡Ê9±ß°Â80±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ ¥³ー¥ë¥×¥Ã¥È ½ÐÍè¹â