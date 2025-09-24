Image: Arcade1Up 2024Ç¯10·î6Æü¤Îµ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²È¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤ÇQOL¤¬¥Á¥ç¥¤¾å¤¬¤ë¤«¤â¡£²È¶ñ¤Ç¤âÃÖÊª¤Ç¤â¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤ËÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤È¹¬¤»¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¼«Âð¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¿´¤â¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ëArcade1Up¤Î¡ÖClaw Machine¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤¨¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡Æ±»Î¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤Í·¤ó¤Ç¤âÎÉ