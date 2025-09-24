RIZAP¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¥¸Í ·ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëRIZAP³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢RIZAP¡Ë¤Ï¹âÃÎ¸©¿Üºê»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÆïÀ¥ ¹Ìºî¡Ë¤ÈÄù·ë¤·¤¿·ò¹¯Áý¿ÊÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤­¡¢´±Ì±Ï¢·È¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡Ê¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¡Ë¥Þ¥ë¥Ê¥«¿ÜºêÅ¹¡×¤ò2025Ç¯9·î18Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¿Üºê»Ô¤¬¿·Àß¤¹¤ë¸øÀß¤Î±¿Æ°»ÜÀß¤ò¡ÖchocoZAP¡×¤Î²°¹æ¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¡¢Á´¹ñ½é¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¿·