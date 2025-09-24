¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥Ý¥ê¡¼¥×¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¤¢¤¿¤Þ¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¹¢¤ÎÄ´»Ò¤¬°­¤¯¡¢¥Ý¥ê¡¼¥×¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼ê½Ñ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöÊ¬À¼¤¬½Ð¤»¤º¤Ë»Å»ö¤òµÙ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¡ÖÁá¤¯¼£¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£