米ラッパー・Ｄ４ｖｄ（２０＝発音はデイビッド＝本名デイビッド・アンソニー・バーク）の車のトランクから先日、去年行方不明になった１５歳少女のバラバラ遺体が発見された事件で、ロサンゼルス市警は捜査を進めている。そんななか、Ｄ４ｖｄが過去にユーチューブで配信したミュージックビデオの中に、死体を車のトランクに引きずる不気味なシーンがあった。米紙ニューヨーク・ポストが２３日、報じた。９月８日、ロサンゼ