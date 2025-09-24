¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/24¡ÛAKB48¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¹©³Ø±¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¤Ë½Ð±é¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡ã¸åÊÔ¡ä¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¢¡AKB48¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×ÉñÂæÎ¢¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼2005Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢º£Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤«¤é¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖOh my pumpkin