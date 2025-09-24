メリッサ・マッカーシーが、新作映画『ミス・ネルソン・イズ・ミッシング』に出演する。ハリー・アラードによる同名の人気絵本をネットフリックスが映画化する新作で、メリッサはタイトルロールとなる先生役とその代わりにやってきた厳しい先生の両方を演じるという。 【写真】仲良し～夫と笑顔の２ショット 『スパイ in デンジャー』のブラッド・コープランドが脚色した本