¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡ÊÅÄÃæÂî»Ö¡¢»³º¬ÎÉ¸²¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎË²Ï¤Ï¤ë¤Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ëBS¥Æ¥ìÅì¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥¹¥´¥¤²È¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¸å9¡§00¡Á¡Ë¤Î26ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÌ³ùÁÒ¤Î¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ë²÷Å¬¤Ê²È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¥¹¥´¥¤²È¡ÛËÌ³ùÁÒ¤Î¼«Á³¤òËþµÊ¡Ä¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤âÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥­ÅÄÃæ¤ÈÎË²Ï¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦³ùÁÒ¤Ë¤¢¤ë¡È¥¹¥´¥¤²È¡É¡£²È¼ç¤Ï²ñ¼Ò°÷¤ÎÉ×ºÊ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¡£°ÊÁ°¤ÏÅìµþÅÔ¾®¶â°æ»Ô¤Î¸Í·ú¤Æ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤