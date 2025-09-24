MLB¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ËÆþ¤êÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬²Â¶­¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÃÏ¶è¤Ï¼ó°Ì¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ÇÔÀï¤·¡¢2°Ì¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤¬µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡£¤½¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¤ï¤º¤«¡Ö1¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤Ã¤¿¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÃÏ¶è¤Ç¤ÏÂç¤­¤ÊÆ°¤­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¥²¡¼¥àº¹¤Ç¼ó°Ì¤òÁè¤¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï½éÀï¤Ç¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤¬¾¡Íø¤·¤¿·ë²Ì¡¢2¥Á¡¼¥à¤¬85¾¡72ÇÔ¤ÈÆ±Î¨¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾