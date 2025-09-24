½÷Í¥¾å¸ÍºÌ¡Ê40¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£EXILEHIRO¤È¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¾å¸Í¤Ï18ºÐ¤À¤Ã¤¿04Ç¯¤Ë¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£·ëº§´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¢¤ÎÅö»þ¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À·ëº§¤·¤¿¤¤»þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£12Ç¯¤ËHIRO¤È·ëº§¤·¡Ö¼ÂºÝ·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½çÈÖ¤Çµö²Ä¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¡Øº£¤Ï¥À¥á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢·ëº§¿­¤Ó¤¿¤ê¤·