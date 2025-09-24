¥Õ¥¸¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡ÊFDA¡Ë¤Ï¡¢¥³¥â¤È¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î5¹æµ¡¡Ê¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ëE195·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ­¹æ¡§JA05FJ¡Ë¤Ë¥³¥â¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥³¥â¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤òÉÁ¤­¡¢¡Ö¥³¥â¥Ñ¥ó¥É¥ê¡¼¥à5¹æµ¡¡×¹æ¤È¤·¤Æ¡¢Á´Ï©Àþ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£