ÂçÃ«¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀºÝ¤Î¶Ã¤­¤ò¸ì¤Ã¤¿¥é¥Ã¥·¥ó¥°(C)Getty Images¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡È°ïºà¡É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ë¸«¤ë²øÊª¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¡×¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö9·î23Æü¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN LA¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¼ã¼êÊá¼ê¤Ç¤¢¤ë¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡¢Ì¾Åê¼ê¤¬¥º¥é¥ê¤ÈµïÊÂ¤ÖÅê¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¡ÊÊáµå¤Ë¡Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂÇ¤¿¤ì¤¿Åê¼ê¤¬Äü