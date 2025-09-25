植草さん自身がパーソナリティを務めるラジオ番組、「植草美幸の恋愛・結婚相談」で、婚活アドバイザーの植草美幸さんが恋愛コラムニストの神崎メリさんをゲストに招き、28歳女性から寄せられた「結婚してもなお、元彼とその今カノを思い出して苦しくなる」という悩みに答えた。相談者は結婚から半年で、夫とは仲良く過ごし幸せな日々だという。一方で、約2年前に交際していた元彼と、当時の共通の知人だった「今カノ（現在の彼女