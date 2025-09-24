¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¿·ºî¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à3ÉÊ¤òÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡ÖGODIVA ¥·¥ç¥³¥é ¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥·¥å¡¼¡×¡¢2024Ç¯È¯Çä»þ¤Ë¤Ï1ÆüÌó4Ëü5,000¸Ä¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡Ö½ÂÈé·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥·¥å¡¼¡×¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÈÎ¤È¤Ê¤ë¡Ö¾Æ¤­¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¥·¥å¡¼¡×¤Î3ÉÊ¡£¡Ò¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¡¢¥·¥ç¥³¥é¿Ô¤¯¤·¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡Ó¡ÖGODIVA ¥·¥ç¥³¥é ¥é