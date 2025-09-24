NTT¥É¥³¥â¤Î¼Ò°÷¤äÂçºåÉÜ·Ù¤Î·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤ë¿ÍÊª¤é¤«¤é¤Î¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Î77ºÐ¤Î½÷À­¤¬3750Ëü±ßÁêÅö¤Î¶â¡Ê¤­¤ó¡Ë¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·8·î¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨Åì¶è¤Ë½»¤à77ºÐ¤Î½÷À­¤Î²È¤ËNTT¥É¥³¥â¤Î¼Ò°÷¤òÌ¾¾è¤ë½÷¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçºåÉÜ·Ù¤Î·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤ï¤ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤ÎÄÌÄ¢¤¬ºî¤é¤ì¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤ª¶â¤¬Æþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¹ñºÝ