ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ï24Æü¡¢ÃèÁÈ¸ø±é¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡Ö³¤¤æ¤«¤Ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±Æü¤Î¸ø±é¤«¤é²Î¾§¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÇò¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÀÄ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¤µ¤ÃÁÖ¤ÈÊâ¤¯ÊõÄÍ·îÁÈÃËÌò¥¹¥¿¡¼¡¦É÷´ÖÍ®Çµ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖÃèÁÈ¸ø±é¡ØBAYSIDE STAR¡Ù¤Î°ìÉô±é½Ð¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÈ¯É½¡£¡Ö¡ØBAYSIDE STAR¡Ù¤ÎS22A¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡Ø³¤¤æ¤«¤Ð¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö³º³Ú¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ