2020Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖCASUCA et mo¡×¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»ýÅÄ¹á¿¥¤µ¤ó¤È¥Ç¥¶¥¤¥Êー°ÂÌî¤È¤â¤³¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤êÃÂÀ¸¤·¤¿º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¡Èellisse¡É¥·¥êー¥º¤È¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤Î¥ê¥ó¥°¡Èpordo¡É¡£¤µ¤é¤Ë½éÂå¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡Èdeca¡É¡Èclione¡É¡Ècani¡É¤â¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£Æü¾ï¤Ë²º¤ä¤«¤Êµ±¤­¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê&#12540