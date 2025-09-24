ÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ä±Ç²èº×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»¨»ï¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£17Æü¤ËÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·òÂÀÏº(34)¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖL'OFFICIEL HOMMES HONG KONG¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥í¥Õ¥£¥·¥§¥ë¡×¹á¹ÁÈÇ¤Î·ÇºÜ²èÁü¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£È±·¿¤Ï±Ç²èº×½ÐÀÊ»þ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Á°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿ÌµÂ¤ºî¥Ø¥¢¡£¥ï