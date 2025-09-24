Acer¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÀ½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ò¹Ô¤¦Acer Fashion¤¬³«È¯¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥ó¥°¡ÖAcer FreeSense Ring¡×¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖGREEN FUNDING¡×¤ª¤è¤Ó¡Ökibidango¡×¤Ç»Ù±ç¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£»Ù±ç¥×¥é¥ó¤ÎÎã¤ÏÄ¶Áá³ä¤Î¾ì¹ç¤Ç27,200±ß¡Ê¸ÂÄê100¸Ä¡Ë¤«¤é¡£2026Ç¯2·î°Ê¹ß¤Ë½Ð²Ù¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£°ìÈÌÈÎÇä²Á³Ê¤Ï32,000±ß¤ò¸«¹þ¤à¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï2025Ç¯9·î24Æü11»þ¤«¤é³«»Ï¤·¡¢½ªÎ»Æü¤ÏGREEN FUNDING¤¬Æ±Ç¯11·î22Æü23