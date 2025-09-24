Íèµ¨¤ÎÀïÎÏ¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤¿DeNA¡¦»°Åè°ìµ±Åê¼ê¤¬24Æü¡¢ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·Àï¡Ê²£¿Ü²ì¡Ë¤Ç9²ó¤ÎºÇ½ª²ó¤ËÅÐÈÄ¡£ºÇÂ®148¥­¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢3¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï2·³Ä´À°Ãæ¤ÎµÜºê¤ÈÊúÍÊ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£