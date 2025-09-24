µ¤¾ÝÂæ¤Ï24Æü¡Ö±âÈþÃÏÊý¤ÇÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È24Æü¸á¸å2»þ¤´¤í±âÈþ¶õ¹Á¤Î²­¹ç¤Î³¤¾å¤ÇÃì¾õ¤Î±À¡áÏ³ÅÍ±À¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¶õ¤ÎÍÍ»Ò¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÑÍð±À¤¬¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´è¾æ¤Ê·úÊªÆâ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¦ ¡¦ ¡¦