£Î£Ù¸¶Ìý»þ´Ö³°¼è°ú £¶£³¥É¥ëÂæÈ¾¤Ð¡¢¾å¤²Éý½Ì¾® Åìµþ»þ´Ö16:10¸½ºß £Î£Ù¸¶ÌýÀèÊªNOV 25·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á63.60¡Ê+0.19+0.30%¡Ë