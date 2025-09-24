¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦¹âÃÍ·÷¤«¤éÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¼¤²½Â¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£21ÆüÀþ¶áÊÕ¤Ç¤Ï²¼ÃÍ¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¤ê°ì½ä´¶¤«¤é¾å¾º´ðÄ´¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢9·î12Æü¤Î¹âÃÍ98.43¤¬ºÇ½é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤òÈ´¤±¤ÆÍè¤ë¤È¡¢1·î24Æü¤Î¹âÃÍ98.77¡¢1·î7Æü¤Î¹âÃÍ99.17¡¢100±ß¤ÎÀáÌÜ¤ò»î¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤í¤¦¡£ ¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦°ìÊý¡¢²¼Íî¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢21ÆüÀþ¤Î97.24¡¢´ð½àÀþ¤Î96.41¡¢9·î5Æü¤Î°ÂÃÍ96.31¡¢°ìÌÜ¶Ñ¹Õ