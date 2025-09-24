ÇÐÍ¥¤Î²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡Ê73¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤iPhone¥·¥ê¡¼¥º¡ÖiPhone 17 Pro¡×¤Î³«ÉõÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö2¿Í¤â²Ä°¦¤¤¡×É×¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤¹¤ë²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤Î¡ÖiPhone 17Pro¡×³«ÉõÆ°²è²ÆÌÚ¤Ï¡Öµ×¡¹¤ÎÈ¢¤«¤é¥·¥ê¡¼¥ºiPhone 17Pro¤òÆþ¼ê¡ª¥«¥á¥éÀ¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë¤¥¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢È¢¤«¤é¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥é¡¼¤ÎiPhone 17Pro¤ò¼è¤ê½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÈ¢¤Ë¥Æ¡¼¥×¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·