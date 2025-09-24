ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ハリポタ出演の女優「売る」活動 宝くじ グレンジ ロモ エマ・ワトソン ハリウッド 海外・国際ニュース よろず~ニュース ハリポタ出演の女優「売る」活動 2025年9月24日 16時10分 リンクをコピーする エマ・ワトソン（35）は、映画を「売る」活動は恋しくないという。「ハリー・ポッター」シリーズのハーマイオニー・グレンジャー役で知られるエマは、オックスフォード大学で博士号を取得するため、近年は女優業から遠ざかっているものの、映画業界の一部には一切未練がないという。 【写真】「ハリー・ポッター」シリーズの出演者 ハリウッド・オーセン 記事を読む おすすめ記事 キャスター役で共演する友人同士の女優、お互いの本名にビックリ「ローラ・ジーン」「ジョアンナ」 2025年9月20日 17時20分 恋川春町はなぜ死を選んだのか…｢べらぼう｣では描きづらい天才作家を追い詰めた老中･松平定信の陰湿な方法 2025年9月21日 16時15分 “毒義母”と“自己中夫”と戦う人生を生き抜いた主婦の物語がすごい！「幸せ」は戦って勝ち取った【作者に聞いた】 2025年9月22日 15時1分 “人はいずれ死ぬ”という不条理をコミカルに描く――ポップな血みどろホラー『THE MONKEY ザ・モンキー』監督インタビュー［ホラー通信］ 2025年9月18日 22時0分 ロードもトレイルも1足でOK！高機能かつマルチなシューズMERRELL「PROMORPH」 2025年9月22日 19時0分