エマ・ワトソン（35）は、映画を「売る」活動は恋しくないという。「ハリー・ポッター」シリーズのハーマイオニー・グレンジャー役で知られるエマは、オックスフォード大学で博士号を取得するため、近年は女優業から遠ざかっているものの、映画業界の一部には一切未練がないという。 【写真】「ハリー・ポッター」シリーズの出演者 ハリウッド・オーセン