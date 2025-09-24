¡ØÌÀÆü¡¢Â©»Ò¤Ï¶õ¤Ë´Ô¤ë ¾®»ùÇò·ìÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î10Ç¯¡Ù¡Ê¤ï¤µ¤Ó/KADOKAWA¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÌÀÆü¡¢Â©»Ò¤Ï¶õ¤Ë´Ô¤ë ¾®»ùÇò·ìÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î10Ç¯¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¥«¥º¥Þ¤Ï12ºÐ¤Î»þ¡¢µÞÀ­¹ü¿ñÀ­Çò·ìÉÂ¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ë¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤¤²ÈÂ²¡£Î¾¿Æ¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¬»à¤ËÄ´¤Ù¡¢Â©»Ò¤Ë»ö¼Â¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤Þ¤ÀÍÄ¤¤Ëå¤Ï¡¢¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤é¤ºÊì¤Ë´Å¤¨¤¿¤¬¤ê¡Ä¡£Æþ±¡¤·¤¿¥«¥º¥Þ¤Ï¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¬¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¹ü