¥¢¥¹¥¯¥ë¤Ï¡¢¥Ô¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢²ð¸îÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ï¥Ó¥Ê¡¼¥¹¡×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¤ªÅò¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ë¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ü¥È¥ë¤ª¤è¤Ó»æÀ½µÍ¤áÂØ¤¨ÍÑ¥Ñ¥Ã¥¯¤ò³«È¯¤·¡¢2025Ç¯9·î24Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÆþÍá¤¬Æñ¤·¤¤¹âÎð¼Ô¤äÍ×²ð¸î¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÀ¶·é¥±¥¢¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¡¢ÆÃ¤Ë¾ÃÈñÎÌ¤¬Â¿¤¤²ð¸î»ÜÀß¸þ¤±¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¿·¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ ¥¢¥¹¥¯¥ë¡ß¥Ô¥¸¥ç¥ó ²ð¸îÍÑÉÊ¡Ø¤ªÅò¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ë¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼