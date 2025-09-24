ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï24Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç10·î¤ËÃæ¹ñ¡¦¹º½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè4²ó BFA ½÷»ÒÌîµå¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡×¤Ë¸þ¤±¡¢¶¯²½¹ç½É¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¡£26Æü¤«¤é¡È½÷»ÒÌîµå¥¿¥¦¥ó¡É¤Ç¤¢¤ëÆÊÌÚ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¹ç½ÉÃæ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¢¹çÆ±Îý½¬¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥È ¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2023¡ÙÂåÉ½Áª¼ê¤òÈ¯É½¤¹¤ë°æÃ¼´ÆÆÄÎý½¬»î¹ç¤Ï2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÊÌÚ¡¦¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¤µ¤¯¤éµå¾ì¡Ê