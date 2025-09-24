¥Ï¥¹¥¯¥Ð¡¼¥Ê¡¦¥¼¥Î¥¢¤Ï¡¢¿··¿¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖT542iXP(R)¡¿542iXP(R)¡×¡Ö562XP(R) Mark II¡¿562XP(R)G Mark II¡×¡Ö372XP(R) X-TORQ(R)¡×¡Ö365 X-TORQ(R)¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î¡Ö½©¤Î¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×2¼ïÎà¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ï¥¹¥¯¥Ð¡¼¥Ê¡¦¥¼¥Î¥¢ ¿··¿¥Á¥§¥ó¥½¡¼¡ÖT542iXP(R)¡¿542iXP(R)¡×¤Û¤«  ¿··¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Á¥§¥ó¥½¡¼¡ÖT542iXP(R)¡¿542iXP(