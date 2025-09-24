2023Ç¯¤ËÊÄ¾ì¤·¤¿¹ñÎ©·à¾ì¡áÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÏ·µà²½¤Î¤¿¤á2023Ç¯¤ËÊÄ¾ì¤·¤¿¹ñÎ©·à¾ì¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò½ä¤ê¡¢Ê¸²½Ä£¤Ï24Æü¡¢À°È÷·×²è¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢33Ç¯ÅÙ¤ËºÆ³«¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï29Ç¯ÅÙËö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¹©»ö¤ÎÆþ»¥ÉÔÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¸²½Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸«Ä¾¤·¸å¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯ÅÙ¤ËÆþ»¥¸ø¹ð¤ò¹Ô¤¤¡¢27Ç¯ÅÙ¤Ë·ÀÌóÄù·ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÎ©·à¾ì¤Ï1966Ç¯¤Ë³«¾ì¡£