¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡áÅìµþ¡¦²â¤¬´Ø¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤ÉÆþ»¥¤ÎÈ¯Ãí¼Ô¤¬´±À½ÃÌ¹ç¤ÎËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤Ê¤ÉÈëÌ©¾ðÊó¤ò¶È¼Ô¤ËÏ³¤é¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡Î§°ãÈ¿¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ìó2500¤Î¹ñ¤Îµ¡´Ø¤äÀ¯ÉÜ½Ð»ñË¡¿Í¡¢¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¡£È¯ÃíÂ¦¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊË¡Îá½ç¼é¡Ë¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¸ø¼è°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡¤Î°ãÈ¿»öÎã¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤Ï