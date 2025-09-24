NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï24Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏÆóÌÚ¹¯ÂÀÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¡¢ÅâÀîÐÒ¸ÊÅê¼ê¤È²ÏÂ¼Àâ¿ÍÅê¼ê¤òÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆóÌÚÅê¼ê¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç19»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡Ê¤¦¤Á15»î¹çÀèÈ¯¡Ë¤·¡¢0¾¡3ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨2.92¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î9¾¡¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤ÉÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿ÆóÌÚÅê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤¬Ìµ¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤¬º£µ¨1·³½é¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅâÀîÅê¼ê¤Ïº£µ¨2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æ