ÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¤¬24Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï´ä°æ½Ó²ðÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¡¢ÀÐÄÍÁî°ìÏºÁª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ä°æÅê¼ê¤ÎÁ°²óÅÐÈÄ¤Ï6·î4Æü¤ÎÃæÆüÀï¡£9²ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é¥½¥íHR¤ä2Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢0²ó2/3¤Ç2¼ºÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.24¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÄÍÁª¼ê¤Ïº£µ¨24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¾º³Ê¤·¤¿9·î5Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï3°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê