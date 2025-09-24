ÃæÅçÍµæÆ¤È¤Ï¡¢·ë¶É²¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤³¤ÎÈ¾·î¤Û¤É¤½¤¾¤í¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£8·î28Æü¡¢¤Þ¤µ¤ËÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢ÃæÅçÍµæÆ¤ÎHey! Say! JUMP¤«¤é¤ÎÂ´¶È¡£Â´¶È¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Îµ¡²ñ¤â¤Ê¤¤ÅöÆüÉÕ¤±¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢3Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡¢ÃæÅç¤ò´Þ¤á¤¿8Ì¾¤Ç¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬µÞî±·çÀÊ¤È¤·¤Æ¤Î°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Hey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃæÅçÍµæÆ¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤«