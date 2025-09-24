9·î3Æü¤è¤êILLIT¤ÎJapan 1st Single¡Ø»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤¿¡ÖILLIT CAFE in SWEETS PARADISE¡×¤¬¡¢¸¶½É¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹7Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢GLLIT¡ÊILLIT¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡ËÉ¬¸«¤Ç¤¹♡ ³«ºÅ´ü´Ö»Ä¤ê¶Ï¤«¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ÚILLIT¡ÛJapan 1st Single È¯Çäµ­Ç°¡ÖILLIT CAFE in SWE