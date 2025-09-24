Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È¡¢Ä¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬9·î12Æü¤È13Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢¤´°ì²È¤ÇÄ¹ºê¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¡£¿ÀÆ»³Ø¼Ô¤Ç¹Ä¼¼¸¦µæ²È¤Î¹â¿¹ÌÀÄ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö²­Æì¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢Ä¹ºê¤Ç¤â·ÉµÜÅÂ²¼¤¬¤´°ì½ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿¡ØÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¡Ù¤ò¼¡Âå¤ËÂ÷¤½¤¦¤È¤¹¤ëÎ¾ÊÅ²¼¤Î¶¯¤¤¤ªµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇÒ»¡¤Ç¤­¤ë¡£¤´°ì²È¤Î¡¢Ä¹ºê¤Ø¤Î°ÖÎî¤ÎÎ¹¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÀ¤½±¡Ù¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿GI15702993¢¨