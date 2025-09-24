ニューストップ > 海外ニュース > 韓国ニュース > イ・ジンホ 飲酒運転で摘発 警察 メディア BT 賭博 韓国 お笑い芸人 飲酒運転 海外・国際ニュース スポーツソウル日本版 イ・ジンホ 飲酒運転で摘発 2025年9月24日 16時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 違法賭博容疑で捜査を受けている韓国のお笑い芸人のイ・ジンホ 24日未明に飲酒運転をしたと聞いていると所属事務所は明らかにした BTSのJIMINや芸人仲間から、約2億3000万円もの大金を借りていたそう 記事を読む おすすめ記事 パトカー不適正管理、巡査長処分 岐阜県警養老署で盗まれる被害 2025年9月24日 13時26分 【韓流】BTSメンバーJINの歌、クラシック名曲中心の「芸術の殿堂」の噴水ショーに登場 2025年9月20日 8時59分 「さすがBTSの後輩！」CORTIS、デビュー2週間で“ハーフミリオン”達成 K-POPグループ歴代4位の快挙 2025年9月24日 14時18分 100を超える高級ブランド品も!!奇跡の童顔女優キ・ウンセ、贅沢な自宅を初公開 2025年9月23日 16時0分 性犯罪で有罪確定の元G大阪ファン・ウィジョ、韓国サッカー界「準・永久追放」状態…母国で活動不可に 2025年9月22日 15時0分