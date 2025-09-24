BTS・JIMINらから2億円超借金、違法賭博容疑の韓国芸人　お次は100km飲酒運転で摘発【全文】スポーツソウル日本版

イ・ジンホ 飲酒運転で摘発

  • 違法賭博容疑で捜査を受けている韓国お笑い芸人のイ・ジンホ
  • 24日未明に飲酒運転をしたと聞いていると所属事務所は明らかにした
  • BTSのJIMINや芸人仲間から、約2億3000万円もの大金を借りていたそう
