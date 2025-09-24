¹­Åç»Ô¤Ç³ÐÀÃºÞ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¾¯½÷¡Ê16¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ÐÀÃºÞ½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»½ê¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î¾¯½÷¡Ê16¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¾¯½÷¤Ï9·î23Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢¹­ÅçÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ç¼ã´³ÎÌ¤Î³ÐÀÃºÞ¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾¯½÷¤¬¸òÈÖ¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î°ä¼ºÊªÆÏ¤ò½Ð¤·¤ËÍè¤¿ºÝ¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿·Ù»¡´±¤¬ÊäÆ³¤·¡¢Ãæ±û½ð¤Ç½ê»ýÉÊ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¥«¥Ð¥ó¤«¤é³ÐÀÃºÞ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾¯½÷¤Ï