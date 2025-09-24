£¹·î£²£±Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¹ë±«¤Ç¡¢½½¾¡´ÉÆâ¤Ç¤ÏÇÀºîÊª¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ºËÚÄ®¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬¿»¿å¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼ý³Ï¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÀ¶¨¤äÄ®¤¬Èï³²¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÉðÅÄµ­¼Ô¡Ë¡Ö±ºËÚÄ®¤ÎÈª¤Ç¤¹¡£Ìµ¿ô¤Î¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬¿å¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤ÆÅ¥¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÇò¤¯¤Ê¤ê¡¢½Ð²Ù¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×½½¾¡¤Î±ºËÚÄ®¤Ç¤¹¡£Èª¤Ë¤Ï£²£±Æü¤Î¹ë±«¤ÇÅ¥¤Ê¤É¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ½Ð²Ù¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤Î¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·