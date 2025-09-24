¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Ï24Æü¡¢¿û°æ¿®ÌéÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿û°æÅê¼ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç10»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢5¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.06¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Î8·î10Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï2²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤â¡¢3²ó¤ËÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¼ºÅÀ¤·¡¢4²ó¤Ë¤Ï2ÅÙ¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤ÉÍðÄ´¤ò¸«¤»¡¢1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£