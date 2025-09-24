ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 米ABC キンメル氏が司会に復帰 保守 トランプ政権 テレビ メディア FCC 言論の自由 ニューヨーク 海外・国際ニュース 米ABC キンメル氏が司会に復帰 2025年9月24日 16時9分 リンクをコピーする 【ニューヨーク共同】米ABCテレビで23日、人気コメディアンのジミー・キンメル氏が深夜トーク番組の司会に復帰した。「政府がテレビで何を言って良いか悪いか統制することは許されない。立ち向かわなければいけない」と述べ、降板の圧力をかけたとされるトランプ政権への対決姿勢を鮮明にした。キンメル氏が保守系活動家チャーリー・カーク氏の射殺事件に関して不適切な発言をしたとして、連邦通信委員会（FCC）のカー委員長が 記事を読む おすすめ記事 チャーリー・カーク氏殺害事件をめぐる発言で「ジミー・キンメル・ライブ」無期限打ち切り 2025年9月18日 13時40分 カーク氏射殺でトランプ氏は「金魚の死悼む４歳児」、番組は無期限放送休止…「政権圧力」と反発も 2025年9月20日 5時0分 「ジミー・キンメル・ライブ！」打ち切り撤回→放送再開も不穏ムード すでに別番組が決定 2025年9月23日 14時6分 保守層の非難で放送休止のトーク番組復活、言論の自由めぐり全米で論争 2025年9月23日 12時22分 米人気司会者が長寿番組無期限降板させられていた、カークさん射殺事件めぐる発言問題視か 2025年9月18日 19時4分