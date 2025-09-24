23Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óÃæ¿´Éô¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¡Ê±¦¡Ë¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÁü¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥óÃæ¿´Éô¤Ë23Æü¡¢¾¯½÷¤é¤Ø¤ÎÀ­ÅªµÔÂÔºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿ÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÁü¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ºîÉÊÌ¾¤Ï¡Ö±Ê±ó¤Î¿ÆÍ§¡×¡£ÀßÃÖ¼Ô¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¤ä¤æ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áü