¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/24¡Û¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£À¾ËÜ´ê»ûË¬Ìä¤Ç¤ÎÈþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¸å¤í»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCocomi¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ»äÉþ¢¡Cocomi¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤ÄÀ¾ËÜ´ê»ûË¬Ìä»ÑÈäÏªCocomi¤Ï¡ÖÀ¾ËÜ´ê»û¡£Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë²í³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢µþÅÔ¤ÎÀ¾ËÜ´ê»û¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¿ôÇ¯Á°¡¢¤³¤³¤ÇÂ¼¾¾¿ò·ÑÀèÀ¸¤Î¡ØEarth¡Ù¤ò±éÁÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À