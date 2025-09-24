¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/24¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ç¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³¥ë¥»¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÅèÍÛºÚ¡¢Èþ¥Ð¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¥³¥ë¥»¥Ã¥È»Ñ¢¡¾®ÅèÍÛºÚ¡¢Èþ¥Ð¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¾®Åè¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥»¥¤¥æVLOG¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ÎÂÚºßÀè¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤ÄÀÖ¤¤¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥³¥ë¥»¥Ã