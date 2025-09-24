¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£¸¡¥£±£±¥ì¥Ù¥ë¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±¡¥£±£·£¸£·¥ì¥Ù¥ë¡¢¥É¥ëÇã¤¤Í¥Àª¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¡¢¥É¥ëÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï¹âÃÍ¤ò148.11¥ì¥Ù¥ë¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ÂÃÍ¤ò1.1787¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£±£°¡óÉÕ¶á¤Ë¾®ÉýÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ USD/JPY148.10EUR/USD1.1790