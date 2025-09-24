¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIMALU¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£·»¤ÎÆóÀéæÆ¡Ê¤Ë¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ö¤ªÆó¿Í»÷¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤Í¡×Â©»Ò¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¡õ¸µÉ×¡¦¤µ¤ó¤Þ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¸ø³«IMALU¤Ï¡Ö·»¤Î·ëº§¼°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤ÎÆ°²è¤âÅº¤¨¤Æ¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤Ç»õ¤¬È´¤±¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯6·î11ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡ØÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö