½÷Í¥¤Î¾å¸ÍºÌ¡Ê40¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î»Å»ö¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¾å¸Í¤Ïº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¡£2012Ç¯9·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËEXILE HIRO¤È·ëº§¡£2015Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢19Ç¯¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¢23Ç¯¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡ÖÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢À¸³è¤¬Ìò¤ËÀ¸¤«¤»¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾å¸Í¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¸¡¹¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»Ò¶¡¤¬