24Æü15»þ45Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÀ¶»»ÃÍÈæ100±ß¹â¤Î4Ëü5420±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£½ÐÍè¹â¤Ï3Ëü6170Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü5630.31±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï210.31±ß°Â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹