24Æü15»þ45Ê¬¡¢JPXÆü·Ð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹400ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÀ¶»»ÃÍÈæ10¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2Ëü8280¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£½ÐÍè¹â¤Ï2861Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎJPXÆü·Ð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹400¤Î¸½Êª½ªÃÍ2Ëü8509.53¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï229.53¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹