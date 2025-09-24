¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï9·î26Æü¤Ë¡¢¥Ë¥È¥ê¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¡Ö¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥ê¡¼TV¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2Ëü9900±ß¡£10·îÃæ½Ü¤«¤é¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡×Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ü¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤·¤Ê¤¬¤é·Ú¤¤ÎÏ¤Ç¹â¤µÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡Ö¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥ê¡¼TV¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ï¡¢32¡Á65¥¤¥ó¥Á¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ª¤è¤ÓÌµÃÊ³¬¹â¤µÄ´À°µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥Æ¥ì